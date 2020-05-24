أمير كرارة عن أصالة: "وجود فنانة عظيمة زيك في أي عمل شرف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وصف الفنان أمير كرارة، وجود الفنانة أصالة من خلال صوتها في نهاية مسلسل "الاختيار" بالشرف والإضافة.

كان أمير كتب تعليقًا على تغريدة نشرتها أصالة عبر موقع "تويتر"، قال فيه "وجود فنانة عظيمة زيك في أي عمل شرف وإضافة ليه".

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أصالة شاركت جمهورها بالأغنية، معلقة "تشرّفت اليوم وكثيراً سَعدتّ.. باختيار صوتي ليكون في ختام هذا العمل العظيم.. الّذي يجسّد تفاصيل حياة الأبطال العِظام.. وقدّ كان لجميع الحكايا أكبر أثرٍ في وجداننا.. حياتهم كانت فداء لحياتنا.. وهذا الشّرف لا يناله إلّا أحبّاء الله".

"الاختيار" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، أحمد العوضي، سارة عادل.