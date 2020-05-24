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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
احتفالًا بعيد الفطر المبارك، كشف الفنان محمد إمام، عن إطلاق فيلمه "لص بغداد"، على جميع مواقع الأفلام وموقع جوي تي في.
وكتب في تعليق على صورة له نشرها على موقع "إنستجرام": "بمناسبة العيد.. فيلم لص بغداد حالياً على JawwyTV وجميع مواقع الأفلام.. كل سنة وانتم طيبين جميعاً".
فيلم "لص بغداد" بطولة محمد عادل إمام، ياسمين رئيس، فتحي عبدالوهاب، محمد عبدالرحمن، أمينة خليل، أحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد إمام يعلن طرح "لص بغدد" على مواقع الأفلام بمناسبة عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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