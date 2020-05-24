الناقد محمود عبد الشكور يشيد بمسلسل ب100 وش

أشاد الناقد محمود عبد الشكور بمسلسل ب100 وش، حيث أوضح رأيه من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أوضح عبد الشكور أن نهاية المسلسل كانت ذكية وطريفة فالقبض على أحد الأفراد وخيانة فرد أخر وهروب الباقي وعلى الرغم من ذلك فهم مازالوا يغنون ويحلمون بالثروة،

فالمشاهد قد يشعر بالارتياح لفشل العملية ولكنه سعيد بسبب عدم القبض على العصابة فالجمهور ارتبط بهم.

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وأضاف أن مسلسل ب100 وش من أمتع المسلسلات في الفترة الأخيرة باتقانه تفاصيل النوع الذى يعمل عليه، وباتقانه لحبكات اللعبة ،

وبنماذجه البشرية العجيبة والفهلوية و فى رسم الشخصيات المرحة، وفى الألعاب البصرية التى تناسب ألعاب الدراما، ما يدفعنا إلى الحديث عن " دراما كوميكس مصرية متقنة الصنع".

يذكر أن مسلسل ب100 وش من بطولة نيللي كريم، آسر ياسين’ إسلام إبراهيم وغيرهم من نجوم الفن المصري، المسلسل من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي ومن إنتاج العدل جروب وإخراج كاملة أبو ذكري.