هنأت الفنانة يسرا جمهورها بعيد الفطر المبارك، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعبرت يسرا عن سعادتها بمشاركتها في الموسم الدرامي لرمضان قائلة:" كل عيد وأنتم طيبين وبخير وبصحة وسعادة وراحة بال يا حبايبي .. سعدتي متتوصفش
يذكر أن "خيانة عهد"، وإخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة كل من يسرا، محمد رياض، تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد، فرح الزاهد، من تأليف أحمد عادل سلطان، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي حول إدمان الشباب للمخدرات وماتسببه من مشاكل اجتماعية وأسرية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتهاء "خيانة عهد"..يسرا: سعيدة لوجودي معاكم في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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