فن ومشاهير

بعد انتهاء "خيانة عهد"..يسرا: سعيدة لوجودي معاكم في رمضان

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هنأت الفنانة يسرا جمهورها بعيد الفطر المبارك، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

وعبرت يسرا عن سعادتها بمشاركتها في الموسم الدرامي لرمضان قائلة:" كل عيد وأنتم طيبين وبخير وبصحة وسعادة وراحة بال يا حبايبي .. سعدتي متتوصفش

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لوجودي معاكم السنة دي في رمضان .. بشكر من كل قلبي كل واحد قال كلمة حلوة فحقي وفحق كل صناع المسلسل، ربنا مايحرمني من حبكم ولا من وجودكم فحياتي.. الحياة حلوة بيكم".

 

يذكر أن "خيانة عهد"، وإخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة كل من يسرا، محمد رياض، تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد، فرح الزاهد، من تأليف أحمد عادل سلطان، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي حول إدمان الشباب للمخدرات وماتسببه من مشاكل اجتماعية وأسرية.

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