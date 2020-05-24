ساندت الفنانة إسعاد يونس الفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بالكورونا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". نشرت إسعاد صورة للجداوي وعلقت عليها قائلة: "حاتقومي إن شاء الله منها يا روجي، باسم الله الشافي المعافي حاتقومي منها " يذكر أن تمت إصابة الجداوي بالكورونا بعد انتهاء تصوير مسلسلها الرمضاني "لعبة النسيان" بـ 3 أيام، ليتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية إلى حين استقرار حالتها الصحية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابتها بالكورونا.. إسعاد يونس لرجاء الجداوي: هاتقومي منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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