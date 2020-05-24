الناقد محمد عوض يكشف للوفد عن رأيه في دراما رمضان 2020

كشف الناقد الفني محمد عوض الشهير بأنيس أفندي عن رأيه في دراما رمضان هذا العام، فأشاد بالتنوع الشديد الذي شهده الموسم فيالأعمال ما بين خيال علمي، تاريخي، حربي، وبالطبع الميلودراما والدراما.
وصرح عوض لبوابة الوفد أن هناك
يذكر أن هذا الموسم شهد عرض أكثر من 20 مسلسل متنوع لكبار نجوم الفن المصري.
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