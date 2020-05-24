فن ومشاهير

الناقد محمد عوض يكشف للوفد عن رأيه في دراما رمضان 2020

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كشف الناقد الفني محمد عوض الشهير بأنيس أفندي عن رأيه في دراما رمضان هذا العام، فأشاد بالتنوع الشديد الذي شهده الموسم في

الأعمال ما بين خيال علمي، تاريخي، حربي، وبالطبع الميلودراما والدراما.

 

وصرح عوض لبوابة الوفد أن هناك

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تفاوت بين الأعمال المختلفة ولكن بشكل عام يظل الموسم ضعيف فنيًا وبالأخص على مستوى الكوميديا. 

 

يذكر أن هذا الموسم شهد عرض أكثر من 20 مسلسل متنوع لكبار نجوم الفن المصري.

 

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