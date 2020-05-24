فيديو..خالد سليم يقترب من 60 ألف مشاهدة بأغنية "اللي فات مات" على "يوتيوب"

اقترب الفنان خالد سليم بأغنيته الجديدة "اللي فات مات" من 60 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع:أحمد عادل، ويقولمطلعها "أديني جيت ياللي وحشتني طال الخصام دا انت قتلتني و تعبت م الحرمان من أد إيه أنا و انت بعيد معقولة هانسلم بالإيد ؟؟ تعالى بالأحضان و إنسى .. إنسى اللي فات إنسى .. إللي فات مات لسة .. في كتير جيات".
يذكر ان سليم قد طرح مؤخراً أغنية "عصر جديد" بمشاركة الفنانة أنوشكا، نهال نبيل، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت أكثر من 160 ألف مشاهدة.
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