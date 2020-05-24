ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الراقصة المصرية ​فيفي عبده​، عن حزنها الشديد بعد علمها بخبر إصابة زميلتها الممثلة المصرية ​رجاء الجداوي​ بفايروس كورونا.

وقالت فيفي في تصريحات خاصة لصحيفة "الوطن" المصرية: "التلفون مابطلش يرن، وبكلم كل الناس وبحاول أوصلها مش عارفة"، مضيفة أنها لم تتمكن حتى الآن من التواصل معها، باحثة عن أي أحد للحديث معها، أو التواصل مع أي شخص له علاقة بها، للاطمئنان على صحتها.

وأضافت عبده أنها ترغب في السفر إلى الجداوي لمساندتها في محنتها قائلة " قالولي مش هيرضوا يدخلوكي كإجراء وقائي".

وشددت فيفي على أنها استضافت رجاء الجداوي منذ 4 أشهر ولم تلجأ الى إجراء الفحوصات الازمة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد استضافتها في منزلها..فيفي عبده قلقة على صحة رجاء الجداوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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