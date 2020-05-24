تعرفوا على النظام الغذائي السري لـ جينيفر لوبيز الذي جعلها تحافظ على جسمها في عمر الـ52

ميرنا وليد - بيروت - تحظى النجمة العالمية ​جينيفر لوبيز​ بشهرة كبيرة وواسعة تخطت العالم كلّه من خلال أغنياتها وأدوارها في التمثيل وكذلك لكونها واحدة من أكثر النجمات اللواتي إستطعن أن يحافظن على رشاقتهنّ وجمال جسمهن مع تقدمهنّ في العمر.

فعلى الرغم من إقترابها من عمر الـ52 إستطاعت لوبيز أن تحافظ على هذه الصفات في جسدها من خلال إتباعها نظاماً غذائياً إبتعدت فيه عن المأكولات التي إعتادت عليها في السابق.

فهي تحرص على تناول الاصناف التي هي عبارة عن خليط من الأغذية التي تمدها بالبروتين، إضافة إلى إبتعادها عن شرب الخمر نهائياً من أجل زبدة الكوكيز ودقيق الشوفان واللوز الذي بات جزءا اساسيا من وجباتها.

وكذلك تحرص لوبيز على تناول الأطعمة الطازجة والإبتعاد عن المعلبات التي تضر بها.