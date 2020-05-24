بالفيديو- جاستن بيبر ينافس هايلي بالدوين في وضع المكياج

ميرنا وليد - بيروت - خاض النجم الكندي ​جاستن بيبر​ تجربة وضع الماكياج لزوجته عارضة الأزياء ​هايلي بالدوين​ اليومي مستعرضا مهاراته في وضع مستحضرات التجميل، وذلك ضمن حلقات برنامج "The Biebers on Watch"، كما أثبت بيبر أنه يمتلك قدرة لا بأس بها في هذا المجال.

وقدمت هايلي البالغة من العمر 23 عامًا، بعض النصائح لزوجها جاستين 26 عامًا حول كيفية وضع كل منتج بشكل صحيح على وجهها.

في مقطع الفيديو يظهر جاستن وهو يوجه حديثه الى زوجته أثناء استخدام الفرشاة على وجهها، ويقول "أريدك أن تظهري بشكل جيد. أنا لا أحاول أن أجعلك تظهرين كمهرجة".

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