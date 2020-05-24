بالصورة- محمد إمام يفاجئ متابعيه في عيد الفطر

ميرنا وليد - بيروت - فاجأ الممثل المصري ​محمد إمام​ متابعيه بهدية خاصة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

ونشر إمام عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له هنأ فيها متابعيه بعيد الفطر، وكشف أن فيلمه "لص بغداد" أصبح متاحا على إحدى المنصات الرقمية ويستطيع متابعيه مشاهدة أعماله في جميع الأوقات.

ويشار الى أن فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وفتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن "توتة"، وأحمد رزق، الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.



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