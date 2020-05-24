ميرنا وليد - بيروت - بعدما ارتفع حرارة الممثلة المصرية ​رجاء الجداوي​ نتيجة إصابتها بفايروس كورونا وصلت الى المستشفى وطلبت ابنتها من الجميع الدعاء لها.

وآخر التطورات عن صحتها هي انحفاض درجة حرارتها إلى 37 درجة، بعدما خضعت للفحوصات والعلاجات اللازمة كي لا تتدهور حالتها وتم حجزها في غرفة خاصة في المستشفى.

ويشار الى أن رجاء الجداوي شعرت فجر يوم الأحد، بإرتفاع في درجة حرارة جسمها، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية، وأجريت لها هناك التحاليل التي أكدت نتائجها بإصابة الجداوي بفايروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابتها بالكورونا..تطوّر في صحة رجاء الجداوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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