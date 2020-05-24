تراند اليوم : رغم مرور 80 عاما.. يا ليلة العيد لأم كلثوم في الصدارة

رغم أن عيد الفطر هذا العام مختلف عن أي عيد فطر شهده العالم العربي، إلا أن هناك أمورا كثيرة لم تتغير، من بينها سماع “أم كلثوم” وهي تشدو بأغنية “يا ليلة العيد انستينا” طوال ليالي العيد.

ولهذه الأغنية صلة بعيد الفطر حيث شدت بها “أم كلثوم” ليلة عيد الفطر مساء 29 رمضان في العام الهجري 1363، الموافق 17 سبتمبر/أيلول من عام 1944 في حفل للنادي الأهلي المصري، حضره ملك مصر الملك “فاروق”، والذي منح “أم كلثوم” في تلك الليلة وسام الكمال ليصبح لقبها “صاحبة العصمة”.

وأصبحت أغنية “يا ليلة العيد أنستينا.. وجددتي الأمل فينا” هي أغنية عيدي الفطر والأضحى، ولم تقتصر على الفطر فحسب.

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وفي حقيقة الأمر، كانت “أم كلثوم” غنت هذه الأغنية ضمن مجموعة من الأغنيات في فيلم “دنانير” الذي عرض عام 1939، أي قبل 81 عاما، وهي من كلمات “أحمد رامي” وتلحين “رياض السنباطي”.

ومع استمتاع الملايين بأغنية كوكب الشرق “ياليلة العيد” في أمسيات العيد، تُسعد أغنية “صفاء أبو السعود” الشهيرة “أهلا أهلا بالعيد.. العيد فرحة وأجمل فرحة” الملايين، وخاصة الأطفال في نهار العيد.

وهناك الكثير من الأغنيات الرائعة التي تحتفي بالعيد، ولكن ظلت “أم كلثوم” و”صفاء أبو السعود” في الصدارة.