تراند اليوم : مسلسل 100 وش .. مصطفى درويش يبيع العصابة وينصب عليهم

بدأت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل بـ100 وش على قناة الحياة، بقيام العصابة بإتمام عملية النصب والسفر لسويسرا، خوفا من اعتراف نجلاء عليهم.

بالفعل اعترفت نجلاء عليهم واخبرت الشرطة بكل شئ، واعطتهم كل بيانات العصابة، وبالفعل امرت الشرطة بسرعة القبض عليهم.

قامت العصابة بتحويل ال٨٥٠مليون جنيه الي سويسرا وركبوا الطائرة في الميعاد المطلوب.

غدر فتحي الذي يجسده مصطفى درويش واخذ جانب من الاموال بالاتفاق مع الشخص الذي حزل لهم الفلوس الي سويسرا وسافر.

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اما العصابة فذهبوا الي سويسرا وقاموا بالعمل في الشحاتة.

مسلسل بـ “100 وش” بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى “سكر” تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء “كوافير” خاص بها وتتوالى الأحداث.

مسلسل “بـ 100 وش” تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.