تراند اليوم : “روبي” في اعتراف صادم: اكتشفت أني “سحاقية” في عمر الـ12.. اتفرج

صدمت الفنانة وعارضة الأزياء الأسترالية الشهيرة روبي روز? لانغنهايم، الجمهور باعترافها بمثليتها منذ أن كان عمرها 12 عامًا، حيث أنها من مواليد 20 مارس عام 1986.

وقد لفتت “روبي” الأنظار بجمالها كمقدمة برامج وكوجه إعلاني للعديد من الماركات العالمية، بالإضافة الى مشاركتها في العديد من المسلسلات.

اعترافها بمثليتها

اكتشفت روبي روز أنها مثلية الجنس عندما كان عمرها 12 عاماً، ولذلك تعرّضت للتنمر والإعتداءات اللفظية والجسدية من قِبل الشباب، الذين عرفوها، كما تعرّضت للإعتداء الجنسي عندما كانت طفلة، من قِبل قريب لها.

حاولت الإنتحار في سن الثانية عشرة، وعانت من مشاكل نفسية طوال حياتها، على إثر ما مرت به في طفولتها.

قالت روبي روز إنها كانت مقتنعة أنها صبي خلال نشأتها، وإنها كانت تحاول أن تجمع المال للخضوع لعملية التحول الجنسي، وأضافت: “لطالما أردت القيام بذلك لكنني لم أفعل… لم أرغب في الحصول على الثدي”، حسب “الفن”.

كما ذكرت أنها مع ذلك تفضل الان البقاء على أعضائها وجسمها الأنثوي، وقالت إنها راضية عن كونها محايدة بين الجنسين.

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وتابعت: “أعتقد أنه في هذه المرحلة سأبقى امرأة ولكن … من يدري. أنا مرتاحة الآن أشعر بالرضا لكنني أتقلب كثيرا أيضاً”.

حياتها العاطفية

في عام 2014، أعلنت روبي روزخطوبتها على مصممة الأزياء فيبي دال، وفي ديسمبر عام 2015 أنهيا علاقتهما، لترتبط بعدها بالفنانة جيس أوريغلياسو من فرقة The Veronicas ، من أكتوبر عام 2016 إلى أبريل عام 2018

معرضة للشلل

في عام 2019 ، خضعت روبي روز لجراحة طارئة في ظهرها، بسبب مشكلة في العمود الفقري، على إثر عملها في مجموعة أفلام تتطلب حركات بدنية.

وقالت إنه لو لم تخضع للعملية الجراحية لكانت اليوم مشلولة، وبسبب هذا الأمر إعتذرت عن العديد من الأعمال، أهمها الموسم الجديد من “Batwoman “.