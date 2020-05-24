تراند اليوم : كرونا يهدد عمرو دياب بطريق المخالطة

بعد إصابة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد فإن خطر العدوى بهذا الفيروس يهدد الفنان عمرو دياب بقوة.

ويرجع هذا السبب في هذا التهديد للفنان عمرو دياب إلى أن الفنانة دينا الشربيني قد خالطت رجاء الجداوي منذ يومين داخل كواليس تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسلهما المشترك وهو ما يرفع من احتمالية انتقال الفيروس إليها خاصة أن هناك مشاهد جمعت الفنانتين وكانت تحتوي على بعض “القبلات” بحسب موقع فيتو.

مخرج لعبة النسيان: عزلت نفسي بالمنزل بعد خبر إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا

وبحكم العلاقة القوية بين الفنانة دينا الشربيني والنجم عمرو دياب فإن خطر انتقال الفيروس للهضبة أصبح قويًا إذا كان قد التقى بدينا الشربيني خلال اليومين الماضيين.

وحال تأكد إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا والإعلان عن ذلك بشكل رسمي سيتوجب عزل فريق عمل مسلسل لعبة النسيان وكذلك أسرهم وكافة من خالطوهم.

ويثاور أبطال المسلسل القلق والرعب بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا .