قاتل سوزان تميم المدان بالسجن المؤبد إلى الحرية

تحول اسم الضابط السابق محسن منير السكري، المدان في قضية قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم الى ترند على "جوجل" السعودية، وفي عدد من الدول العربية، وذلك بعد أعلنت السلطات المصرية، يوم أمس السبت، الإفراج عن 3 آلاف و157 سجينا، بمقتضى عفو رئاسي. ووفق قرار نشرته الجريدة الرسمية، يأتي العفو بمناسبة عيد الفطر، الذي يبدأ في البلاد يوم الأحد.

وكانت محكمة النقض قضت عام 2012 بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد 15 عاما عن تهمة الاشتراك في القتل والتحريض، ومعاقبة محسن السكري ضابط أمن الدولة السابق بالسجن المؤبد، لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسجن 3 سنوات لحيازته سلاح بدون ترخيص، وذلك في القضية التي وقعت أحداثها عام 2008.

قرار الافراج عن السكريلاقى معارضة كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا أن الجاني لا يستحق العفو، وهو كان محكوماً عليه بالاعدام، وتم تخفيفها الى السجن المؤبد، وكان يجب أن ينال عقابه، وأن لا يذهب دم سوزان هدراً.

وتمّ تدشين وسم "سوزان تميم" ليحتل الترند في عدد من الدول العربية، الذين رفضوا هذا القرار.

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وكان سبق وأن أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفوًا رئاسيًا عن هشام طلعت مصطفى، في سبتمبر/أيلول 2017، وذلك بعدما خُفِّف الحكم من الإعدام إلى السجن 15 عامًا.

حياة سوزان

عانت سوزان تميم من طفولة صعبة بسبب انفصال والديها وهي في سن صغير. وعاشت مع والدها الذي حرمها من أمها. درست في كلية الصيدلة لكنها لم تكمل بعد أن تقدمت إلى برنامج "ستوديو الفن" في العام 1996، حيث نالت الميدالية الذهبية عن الفئة التي اشتركت بها.

وفاتها

لقيت سوزان مصرعها في دبي عندما عثر عليها مقتولة في شقتها في 28 يوليو 2008 بعد أن عاجلها القاتل بمجرد دخوله باب الشقة بسكين على رقبتها