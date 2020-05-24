بعد صدمة اصابة الممثلة المصرية القديرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا و نقلها لمستشفى العزل بمحافظة الاسماعيلية يوم أمس في 23 مايو/أيار ، توجه جميع طاقم مسلسل "لعبة النسيان" الذي انتهى تصويره منذ أيام للفحص الطبي و على رأسهم النجمة دينا الشربيني بطلة العمل، للكشف الطبي، خصوصاً وأن دينا احتكت مع النجمة رجاء منذ ٤ أيام فقط.
وذكرت المعلومات أن "دينا قامت بعزل نفسها فوراً بمنزلها الخاص بعيداً عن زوجها الفنان عمرو دياب الذي قام بتأمين طاقم طبي للاطمئنان على حالتها.
هذا وينتظر جميع طاقم مسلسل "لعبة النسيان" نتيجة الفحص خلال يومين، على أمل أن تكون كل النتائج سلبية.
واحتل اسم عمرو دياب ودينا الشربيني الترند العربي بعد تأكيد اصابة رجاء بفيروس كورونا، وذلك بسبب التغريدات حول خطر العدوى الذي من الممكن أن تهدّد الهضبة الذي حجر نفسه لأكثر من شهرين لتجنب الاصابة بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر خطر كورونا يهدد فريق "لعبة النسيان" وعمرو دياب يؤمن طاقم طبي خاص لـ دينا الشربيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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