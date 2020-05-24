رجاء الجداوي مصابة بـ كورونا وابنتها باكية: ادعوا لها

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أصيبت الفنانة المصرية رجاء الجداوي (81 عاماً) بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل في منطقة أبو خليفة في مدينة الإسماعيلية.
وقال مصدر طبى بالمستشفى، ان الفنانة رجاء الجداوي، وصلت إلى المستشفى فجر اليوم، وتم قياس درجة حرارتها، ووصلت إلى 37 درجة، أي انخفضت إلى درجتين ونصف، بعد وصولها المستشفى.
وأضاف، المصدر الطبي، أن الفنانة رجاء الجداوى، تم حجزها فى الغرفة 212، فى الدور الثانس بالمستشفى، وهى غرفة عادية وحالتها لا تحتاج إلى عناية مركزة أو جهاز تنفس، مشيرًا إلى أن حالتها الصحية مستقرة تمامًا.
وقالت أميرة ، ابنة الفنانة رجاء الجداوى، أنها فوجئت منذ يومين بارتفاع درجة حراراة والدتها 39.6 مئوية، وعلى الفور تم إجراء التحاليل المعملية، والتى اثبت إيجابية فيروس كورونا (كوفيد-19)، وعلى الفور أجرت اتصالات بوزيرة الصحة، والتس نصحتها بدخولها الحجر الصحس بمستشفى أبو خلفية بالإسماعيلية، بدلًا من المستشفيات الخاصة.
وطالبت أميرة وهي تبكي خلال حديث صحفي كل المصريين بالدعاء لوالدتها حتى تخرج من الأزمة المفاجئة اليى لحقت بها، مشيرة إلى أن والدتها متماسكة ولديها ثقة كبيرة في الله، وأنه سينجيها من هذا الفيروس اللعين.
وأضافت أميرة، وهى الأبنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوى، أنها أجرت تحليل "PCR" لفيروس كورونا، ومن المقرر أن تقوم بإعادة التحليل بعد أسبوع للتأكد من عدم إصابتها بكورونا، كونها مخالطة للفنانة رجاء الجداوى.
يذكر أن رجاء الجداوى شاركت فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل" لعبة النسيان"، من بطولة دينا الشربيني.
وكانت الفنانة الكبيرة قد انتهت منذ أيام من تصوير دورها في مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض خلال شهر رمضان، ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" جمعتها بعدد من أبطال العمل مثل دينا الشربيني ومحمود قابيل وإنجي المقدم وأسماء جلال وغيرهم.
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