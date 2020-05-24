هذه معايدات النجوم بعيد الفطر السعيد لعام 2020

بدأ النجوم العرب بنشر أطيب التمنيات وبطاقات المعايدة لمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، من خلال مواقع التواصل الإجتماعي لا سيما انستقرام. هنا نستعرض أبرز معايدات النجوم بعيد الفطر السعيد لعام 2020: النجمة هيفاء وهبي نشرت صورتها على انستقرام عليها عبارة "كل عام وانتم بخير" لمناسبة عيد الفطر السعيد. النجم التونسي صابر الرباعي أيضاً قدم معايدته لجمهوره العربي لمناسبة عيد الفطر السعيد من خلال نشر صورته على انستقرام مع عبارة "عيدكم مبارك". النجمة الخليجة شيماء علي نشرت فيديو على انستقرام بصوتها وهي تعايد جمهورها لمناسلة عيد الفطر بالقول: "عيدكم مبارك..عساكم من عواده." النجمة مايا دياب نشرت صورتها على انستقرام عليها عبارة "Eid Mubarak" لمناسبة عيد الفطر. النجمة السورية جيني اسبر أيضاً نشرت بطاقة معايدة لجمهورها العربي وعلقت عليها بالقول "Eid Mubarak". Advertisements النجم وسام بريدي نشر صورته مع زوجته وابنته وعلق عليها بالقول :" عيد سعيد انشالله يا رب هالسنة بتحمل خير وصحة وبركة، وبتخلص هالأزمة على خير." النجمة الخليجية داليا مبارك نشرت بطاقة معايدة على انستقرام عليها عبارات المعايدة لمناسبة عيد الفطر السعيد. النجمة نوال الزغبي نشرت صورتها على انستقرام وعلقت عليها بالقول: "كل عام وانتم بألف خير .. فطر مبارك وعيد سعيد ." تابعوا المزيد: صور مكياج ناعم بعيد الفطر من وحي النجمات افكار لتنسيق ملابس عيد الفطر من وحي النجمات ستايلات عيد الفطر من وحي الفاشينيستات العربيات

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