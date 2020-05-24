السعودية تسجل 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا المزيد

أعلنت السعودية، الأحد، تسجيل 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتعافي 2284 حالة.

وكشفت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 2399 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، 21 % منهم إناث و79 % ذكور، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 72560. حالة.

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وأوضحت أن إجمالي الحالات النشطة بلغ 28650، منها 372 حالة حرجة.

كما أعلنت عن تسجيل 2284 حالة تعافي جديدة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 43520 حالة.

ولفتت إلى أن إجمالي حالات الوفاة في المملكة بلغ 390 وفاة بعد تسجيل 11 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.