هدية داليا مبارك لجمهورها في عيد الفطر السعيد

May 24, 2020 بمناسبة عيد الفطر السعيد، طرحت النجمة السعودية داليا مبارك أغنية جديدة بعنوان “كذا ممكن” كلمات صمت وألحان سلطان خليفة وذلك حصرياً عبر تطبيق أنغامي. الأغنية رومانسية ذات إيقاع سريع ويقول مطلع الأغنية: “كذا ممكن نلاقي بعضنا في بعضنا ونبقى حبايب حبايب لو حكو عذالنا عنا مهما صار نخلق الأعذار ونبقى لو زمنا دار”. (لسماع الأغنية أضغط هنا). آخر أعمال داليا مبارك ألبوم غنائي تعاونت في الحان جميع أغنياته مع الملحن ياسر بو علي، حمل عنوان “في حياتك مستحيل” وتضمن مجموعة متعددة من الأشكال التلحينية الخليجية السعودية التي أبرزت جوانب أخرى في صوت داليا المتميز والناجح بين الجمهور في السعودية والخليج العربي.







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