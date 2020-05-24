بعد رجاء الجداوي، فيروس كورونا يسلك طريقه الى عمرو دياب بسبب دينا الشربيني؟

بعد الكشف عن اصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا ووضعها في الحجر الصحي في المستشفى، حالة من الذعر أصابت فريق عمل وأبطال مسلسل “لعبة النسيان” خاصة ان الأغلبية خالطوا “الجداوي” أثناء فترات التصوير.

مسلسل “لعبة النسيان” انتهى تصويره قبل خمسة أيام فقط، وهو ما جعل جميع أبطال وفريق العمل يشعرون بالتوتر والخوف خاصة انهم اجتمعوا للاحتفال بانتهاء التصوير.

ومن المفترض أن يخضع فريق العمل للفحوصات للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

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ومن المعروف العلاقة القوية التي تربط دينا الشربيني، بطلة مسلسل “لعبة النسيان”، بالنجم عمرو دياب فهل سيخضع الأخير للفحوصات أيضاً؟

وبعد انتشار خبر اصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا، تمنى لها العديد من الوجوه المعروفة الشفاء العاجل.

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