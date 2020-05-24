May 24, 2020
بعد الكشف عن اصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا ووضعها في الحجر الصحي في المستشفى، حالة من الذعر أصابت فريق عمل وأبطال مسلسل “لعبة النسيان” خاصة ان الأغلبية خالطوا “الجداوي” أثناء فترات التصوير.
مسلسل “لعبة النسيان” انتهى تصويره قبل خمسة أيام فقط، وهو ما جعل جميع أبطال وفريق العمل يشعرون بالتوتر والخوف خاصة انهم اجتمعوا للاحتفال بانتهاء التصوير.
ومن المفترض أن يخضع فريق العمل للفحوصات للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.
ومن المعروف العلاقة القوية التي تربط دينا الشربيني، بطلة مسلسل “لعبة النسيان”، بالنجم عمرو دياب فهل سيخضع الأخير للفحوصات أيضاً؟
وبعد انتشار خبر اصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا، تمنى لها العديد من الوجوه المعروفة الشفاء العاجل.
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد رجاء الجداوي، فيروس كورونا يسلك طريقه الى عمرو دياب بسبب دينا الشربيني؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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