كارول سماحة تغنى فى مهرجان شتاء الرياض على إحدى الفضائيات اللبنانية

تشارك النجمة اللبنانية كارول سماحة مساء اليوم الأحد في إطلالة خاصة بمناسبة عيد الفطر علي قناة «إل بي سي آي»، حيث قررت القناة اللبنانية بث حفل سماحة الذي أحيته في يناير الماضي في مهرجان «شتاء الرياض» في السعودية.

ومن المقرر أن تغنى كارول مجموعة من أشهر أغانيها الرومانسية خلال الحفل، سواء القديمة أو الحديثة والتى اشتهرت بها كارول على مدار مشوارها الغنائى والتي تحظى بجماهيرية كبيرة في مصر والدول العربية.

وكانت كارول قد طرحت مؤخرا كليب بعنوان "بتآمن بالصدفة"، من فيلمها الجديد الذى يحمل نفس الاسم، على يوتيوب، والأغنية من موسيقى وكلمات مروان خورى، وإخراج باسم كريستو.

يذكر أن النجمة كارول سماحة خاضت مؤخرا تجربة التمثيل فى السينما من خلال فيلم "بالصدفة"، وشاركها البطولة كل من بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، في أول تجربة له إخراجية له في مجال السينما، ويضم الفيلم أغنيتين جديدتين لكارول سماحة بالتعاون مع مروان خورى ومنها أغنية "بتأمن بالصدفة" المقرر طرحها كدعاية للفيلم.

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