ريهام سعيد تحتفل بعيد ميلاد محمد رمضان

نشرت الاعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة لها بصحبة الفنان محمد رمضان تهنئة بعيد ميلاده.

علقت ريهام سعيد على الصورة قائلة: كل سنه و انت طيب كل سنه و انت ناجح كل سنه و انت رقم واحد.

وشن متابعيها هجوم كبيرا فى التعليقات "مش ده كنتي في برنامج قولتي مش هتكلميه تاني"، "مش انتى قولتى انك مش هتتعاملى معاه تانى"، "سبحان مغير الاحوال مش انتو متخانقين".

جدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف الجيزة أصدرت قرارها منذ فترة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها ‏من ‏قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد بسبب تصريحاتها عن السمنة‎.‎

ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي لسنة 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها ‏بإهانة ‏الأشخاص الذين يعانون من أمراض السمنة، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية‎

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