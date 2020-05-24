تامر حسني في حفل غنائي مباشرة عبر التليفزيون الأحد

يستعد الفنان تامر حسني لحفله الغنائي الأول في ظل أزمة كورونا ، وذلك ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك.

يذاع الحفل مباشرة الليلة في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة ON TV يذكر أن تامر قد طرح مؤخراً إعلانه الرمضاني "الأصل مصري" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصل على أكثر من 60 مليون مشاهدة على موقعي "فيسبوك، يوتيوب". الأغنية من كلمات: أيمن بهجت قمر، ألحان: محمود العسيلي، توزيع: علي فتح الله.

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