محمد محيى يستعد لطرح ثالث أغانى ألبومه الجديد

يستعد النجم محمد محيى لطرح ثالث أغانى ألبومه الجديد، خلال شهر يونيو المقبل، وتحمل الأغنية عنوان "قلت أخونه"، من كلمات نور الدين حمدى، وألحان كريم حمدى، وتوزيع الموسيقى فهد، وذلك بعدما طرح "محيى"، أول أغنيتين من ألبومه المنتظر، وهما "سهرانين" من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي وحققت نجاح كبير، والثانية "فوضت أمرى"، وهى من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى.

ويتعاون "محيى" فى الألبوم مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار، فمن الشعراء أيمن بهجت قمر، أحمد مرزوق، والراحل رضا أمين، نور الدين حمدى، نور الدين مصطفى، إيهاب عبدة، أشرف أمين، سلطان صلاح، هانى رجب، رومانيا.

ومن الملحنين وليد سعد، محمد رحيم، مديح محسن، مصطفى عوض، محمود الشريف، كريم حمدى، مدين، إيهاب عبد الواحد، وحماده النادى، أما الموزعين فيقدم أغانى الألبوم كل من فهد، ومحمد العشي، ورفيق عاكف، ومحمد رحيم قام بتوزيع أغنية واحد فقط، وحسام حسنى، والموزع الراحل عادل واصف.

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