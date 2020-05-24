شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا. الحلفاوي:التمثيل مهنة مدنية خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان نبيل الحلفاوي، أن التمثيل صار المهنة المدنية الأخطر على الإطلاق بعد المهن الطبية وذلك لتعذر استخدام الإجراءات الاحترازية أثناء العمل في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".





وقال الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد :"ندعو الله أن يلطف بالفنانة الكبيرة رجاء الجداوي ويمن عليها بالشفاء. صار التمثيل هو المهنة المدنية الأخطر على الإطلاق بعد المهن الطبية وذلك لتعذر استخدام الإجراءات الاحترازية أثناء العمل. وخاصة بالنسبة لكبار السن".

وأضاف الحلفاوي إن "العمال يستطيعون العمل بالكمامات ويمكنهم الحفاظ على التباعد.. أما الالتزام بالبيت بالنسبة للفنانين فهو ممكن بعدم البدء في أعمال جديدة.. لكن الأعمال المعلقة تمثل مشكلة لو كانت الديكورات مبنية في الاستديو.. وأيضا مشكلة لأعداد كبيرة من العمال مرتبطين بعمل لم يكتمل".





وتابع :"لمن اختلفوا معي على فكرة خطورة المهنة.. ربما لم أوضح بما يكفي تفاصيل العمل بلا احتياطات شخصية.. وأيضا لم أوضح تفاصيل تحتم استكمال ما انقطع. لهم كل الاحترام. أما من انتهز الفرصة ليكشف عن حقده وكراهيته فقد أعطاني الفرصة أيضا لتنظيف الحساب من نفوس مشوهة". وأصيبت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، وقال مصدر طبى، بمستشفى أبو خليفة للجر الصحى بالإسماعيلية، لـ ”الخليج 365”، إن الفنانة رجاء الجداوى، وصلت إلى المستشفى فجر اليوم، وتم قياس درجة حرارتها، ووصلت إلى 37 درجة، أى انخفضت إلى درجتين ونصف، بعد وصولها المستشفى. أضاف المصدر الطبى، أن الفنانة رجاء الجداوى، تم حجزها فى الغرفة 212، فى الدور الثانى بالمستشفى، وهى غرفة عادية وحالتها لا تحتاج إلى عناية مركزة أو جهاز تنفس، مشيرًا إلى أن حالتها الصحية مستقرة تمامًا. Advertisements

فيما، قالت أميرة ، ابنة الفنانة رجاء الجداوى، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنها فوجئت منذ يومين بارتفاع درجة حراراة والدتها 39.6 مئوية، وعلى الفور تم إجراء التحاليل المعملية، والتى اثبت إيجابية فيروس كورونا (كوفيد-19)، وعلى الفور أجرت اتصالات بوزيرة الصحة، والتى نصحتها بدخولها الحجر الصحى بمستشفى أبو خلفية بالإسماعيلية، بدلًا من المستشفيات الخاصة.

أضافت أميرة، وهى الأبنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوى، أنها أجرت تحليل "PCR" لفيروس كورونا، وأثبتت نتائج التحاليل سلبية إصابتها بكورونا، ومن المقرر أن تقوم بإعادة التحليل بعد أسبوع للتأكد من عدم إصابتها بكورونا، كونها مخالطة للفنانة رجاء الجداوى.

يذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى شاركت فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل" لعبة النسيان"، من بطولة دينا الشربينى، وتزوجت الفنانة القديرة، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة لا تعمل فى المجال الفنى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها رضوى.