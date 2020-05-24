شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى وبتول عرفة ومصطفى شعبان يؤازرون رجاء الجداوى: أحلى وأطيب قلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت ردود الأفعال الحزينة على إصابة الفنانة القديرة رجاء الجداوى، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، ونقلها عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى أبو خليفة للعزل والحجر الصحى بمحافظة الإسماعيلية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تلقى بظلالها على الوسط الفنى، الذى دعى عناصره لها بالشفاء العاجل.

الفنان أكرم حسنى، كتب عبر حسابه على تويتر: "دعواتكم للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى بالشفاء العاجل، ربنا يبارك فى صحتها ويقومها لنا بالسلامة"، فيما قالت المخرجة بتول عرفة: "ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبة الناس كلها، إن شاء الله حتعدى على خير، أرجوكم أدعوا لرجاء الجداوى ربنا يشفيها و يعفى عنها من الكورونا.. بحبك يا أحلى روجا".

أكرم حسنى

وكتب الفنان مصطفى شعبان، عبر حسابه على تويتر: "إن شاء الله ترجعى لنا بالسلامة.. أطيب أم وأرقى الشخصيات"، فيما دعت لها الفنانة منى ممدوح، عبر حسابها على انستجرام، قائلة: "إلهى أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا رب العالمين، اللهم إنّى أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيها وتمدّها بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير".

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بتول عرفة

وكتبت الفنانة ريم مصطفى، عبر حسابها على انستجرام: "يارب تقومى بالسلامة يا أحلى واطيب قلب، بحبك وبدعيلك من قلبى".



مصطفى شعبان

وكانت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية.



منى ممدوح

وقال مصدر طبى، بمستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية لـ"الخليج 365"، إن الفنانة رجاء الجداوى، وصلت إلى المستشفى فجر اليوم، وتم قياس درجة حرارتها، ووصلت إلى 37 درجة، أى انخفضت إلى درجتين ونصف، بعد وصولها المستشفى، مضيفا أن الفنانة رجاء الجداوى، تم حجزها فى الغرفة 212، فى الدور الثانى بالمستشفى، وهى غرفة عادية وحالتها لا تحتاج إلى عناية مركزة أو جهاز تنفس، مشيرًا إلى أن حالتها الصحية مستقرة تمامًا.



ريم مصطفى

وقالت أميرة، ابنة الفنانة رجاء الجداوى، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنها فوجئت منذ يومين بارتفاع درجة حراراة والدتها 39.6 مئوية، وعلى الفور تم إجراء التحاليل المعملية، التى اثبت إيجابية فيروس كورونا (كوفيد-19) وعلى الفور أجرت اتصالات بوزيرة الصحة، التى نصحتها بدخولها الحجر الصحى بمستشفى أبو خلفية بالإسماعيلية، بدلًا من المستشفيات الخاصة.





أضافت أميرة، وهى الأبنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوى، أنها أجرت تحليل "PCR" لفيروس كورونا، وأثبتت نتائج التحاليل سلبية إصابتها بكورونا، ومن المقرر أن تقوم بإعادة التحليل بعد أسبوع للتأكد من عدم إصابتها بكورونا، كونها مخالطة للفنانة رجاء الجداوى.



