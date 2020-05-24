شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خيانة فتحي لعصابة 100 وش .. محمد صلاح: "قلبي وأهل بيتي كلهم غضبانين عليك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدولي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، على توجيه رسالة للفنان مصطفي درويش، صاحب شخصية "فتحي" في مسلسل 100 وش، بعد خيانته لهم في الحلقة الأخيرة وتحويل 300 مليون جنية لحسابه بدلاً من حساب العصابة في سويسرا.

وحرص الفرعون المصري، الذي يبدو انه من متابعي المسلسل، على كتابه تعليق على صورة الفنان عبر موقع الصور انستجرام، ساخراً "قلبي وأهل بيتي كلهم غضبانين عليك".



تعليق محمد صلاح

بدأت أحداث الحلقة الثلاثين الأخيرة من مسلسل 100 وش، بالتحقيق مع نجلاء "دنيا ماهر" وتأكيد أنها متورطة في قضية النصب الخاصة بمكتب الزواج، وخلال التحقيق اعترفت نجلاء على جميع أفراد العصابة وعمليات النصب التى قاموا بها.

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وفى المشهد الثانى، نجحت العصابة في تنفيذ عملية النصب على باسم الأمير "لؤى عمران"، وتم تحويل مبلغ 850 مليون جنيه إلى حساب عمر فى سويسرا ولكن نصب فتحى "مصطفى درويش "على العصابة بالكامل وأخذ منهم 300 مليون جنيه بطريقة ذكية من خلال الرجل الذى فتح لهم الحساب في سويسرا.

وانتهت الحلقة بسفر جميع أفراد العصابة إلى سويسرا وتزوج حمادة "إسلام إبراهيم" من حب عمره نادية شقيقه سكر، وتبلغ سكر العصابة بالتخطيط لعملية نصب جديدة فى سويسرا نصيب كل واحد ألف يورو.