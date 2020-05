شكرا لقرائتكم خبر عن Freeform تعلن عن موعد طرح مسلسلها الجديد Love In the Time of Corona والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة Freeform، عن عرض كل من مسلسلين The Bold Type، و Love In the Time of Corona، حيث كشفت الشبكة عن طرح العملين فى بيان الذى تضمن " ستعرض سلسلة Love In the Time of Coronaالتى تقوم ببطولتها جوانا جونسون، بطلة مسلسل ، Good Trouble، على أن يبدأ إنتاج السلسلة مع بداية صيف العام الجارى، على أن تعرض فى أغسطس المقبل".

واستكملت الشبكة فى بيانها قائلة " ستدور سلسلة Love In the Time of Corona فى إطار كوميديا ورومانسية، التى ستتكون من أربع حلقات، وستكون نظرة مضحكة ومليئة بالأمل في البحث عن الحب والجنس والاتصال خلال هذا الوقت من الابتعاد الاجتماعي".

وأضافت الشبكة " كما سيطرح مسلسل The Bold Type يوم الخميس، 11 يونيو، الساعة 10:00 مساءً، بتوقيت الولايات المتحدة فى موسمه الرابع"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

كما أعلنت شبكة FreeForm عن إلغاء المسلسل المعاد إنتاجه Party of Five، الذى عرض الموسم الأول منه فى 8 يناير من العام الجارى 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale "، ذلك بسبب عدم تحقيق المسلسل الجديد مشاهدات كبيرة فى قترة عرضه، حيث بلغ متوسط الموسم الأول Party of Five ، إلى 0.11 تقييمًا في الفئة العمرية 18بين 18 و 49 عام، بمجموع 252 ألف مشاهد، مما يجعله واحدًا من أقل المسلسلات فى موسم 2019-20.

وتتبع دراما Party of Five أطفال أكوستا الخمسة وهم يتنقلون في صراعات الحياة اليومية للبقاء على قيد الحياة كوحدة عائلية بعد ترحيل آبائهم فجأة إلى المكسيك.

ويقوم ببطولة مسلسل Party of Five الدرامى الجديد براندون لاراكوينتي وإيميلي توستا ونيكو جواردادو، وإيلي باريس ليجاسبي.