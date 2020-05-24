شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا وماجد المهندس أبرزهم.. نجوم يطرحون أغانى جديدة لـ عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عدد من نجوم الغناء فى الوطن العربى لطرح أغانى سينجل جديدة احتفالا بعيد الفطر المبارك، وفى السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أبرز المطربين الذين يطرحون أغانى جديدة فى عيد الفطر وهم كالآتى.

إليسا:

تستعد المطربة اللبنانية إليسا لطرح أغنية من ألبومها الجديد بعنوان "قهوة الماضى"، من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خورى فى أيام عيد الفطر.



إليسا

ناصيف زيتون

سجل المطرب السورى ناصيف زيتون أغنية سينجل جديدة بعنوان "أنتى وأنا" تحمل طابع اللون الخليجى، وهى من كلمات عماد الأسعد، وألحان أحمد بركات، وتوزيع عمر الصباغ، ومن المقرر أن يتم طرحها فى عيد الفطر المبارك على يوتيوب.



ناصيف زيتون

ماجد المهندس:

أما المطرب ماجد المهندس يستعد لطرح كليب أغنية "يالى أحبك موت" من ألبوم "شهد الحروف" فى عيد الفطر المبارك، وهى من كلمات الأمير فهد بن خالد وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتولى وليد ناصيف مهمة إخراج الكليب، وإشراف عام خالد أبو منذر وتم التصوير بدبى لمدة ثلاثة أيام.

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ماجد المهندس عبد الفتاح الجريني:

يستعد المطرب المغربى عبد الفتاح جرينى لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية، فى عيد الفطر، وهى من كلمات محمد الغنيمى، والملحن الموسيقى مصطفى عوض، وتميل الأغنية إلى اللون الرومانسى.



عبد الفتاح الجريني

أحمد جمال:

كما انتهى المطرب أحمد جمال، من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "جيل بطل" مع المخرج تامر الضبع الذى يقدمه بشكل مختلف، والمقرر طرحها فى عيد الفطر، من كلمات حسن كمال، ألحان محمد عزيز، توزيع أحمد عاطف، مهندس الصوت خالد سند.



أحمد جمال

تستعد المطربة الشابة آية عبد الرؤوف نجمه ستار أكاديمى، لطرح أغنيتها الجديدة "100 فل وعشرة "بمناسبة عيد الفطر، وهى من كلمات وألحان محمد الغنيمى.

أية عبد الروؤف: