أمينة العلي توجه حركة بذيئة لأحد المتابعين على الهواء مباشرة (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة المغربية أمينة العلي ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامها بحركة بذيئة بيدها ردًا على أحد متابعينها خلال فيديو مباشر لها على إنستغرام.

وفي التفاصيل تواصلت العلي مع جمهورها عبر بث مباشر في إنستغرام، وخلال حوارها مع الحاضرين، تدخل أحدهم بالتعليق قائلًا لها: "البسي عدل"، ويبدو أن هذا التعليق أغضب الفنانة المغربية بقوة، حيث لم تتمكن من تمالك أعصابها وقامت بعمل حركة بذيئة له دون مراعاة تواجد آحرين يتابعونها ولكونها شخصية معروفة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ ان العلي هاجمت المتابع بطريقة منفعلة قائلة: "روح تدخل بأهلك.. لا تتدخل في انا .. انا البس الي أبغاه.. الدنيا صيف ألبس كده.. ألبس مقفل يعني.. مال امك دخل.. يتدخل.. روح اتدخل بأهلك.. أنا جيت تدخلت بشي.. تلقاك لابس سروال معفن مو متغسل من شهر".

وأثارت حركة العلي وطريقة ردها غضبا كبيرا بين جمهورها الذي اعتبر أنها تجاوزت الخطوط الحمراء، وأنه كان من المفترض أن تكون اعتادت على مثل هذه التعليقات السلبية من المتابعين، وأمدوا أنه كان من الأجدر لها تجاهل ما قاله المتابع.

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فيما طالب البعض منع ظهورها بالأعمال الخليجية بسبب تصرفها المسيء، موجهين رسالة لكافة المنتجيين في الخليج، مؤكدين أنهم لن يتابعوا منذ اللحظة أي عمل تشارك فيه العلي.

وأمينة العلي هي فنانة مغربية ولدت في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية، وبدأت شهرتها عندما قامت الفنانة ميساء مغربي بترشيحها للمشاركة بمسلسل لعبة المرأة رجل، وشاركت في مسلسل "الساكنات في قلوبنا" وهو مسلسل سعودي اجتماعي، وفي عام 2011 شاركت أمينة العلي في أربعة مسلسلات، هي "سكتم بكتم"، "طاش ما طاش"، "الخادمة".

وفي عام 2012 تواجدت في 3 أعمال كانت الأهم خليجياً، وهي "لعبة المرأة رجل" مع ميساء مغربي وإبراهيم الحربي، و"هوامير الصحراء" مع أحمد الصالح وأمل العوضي والمسلسل الكوميدي "من الآخر"، فضلاً عن العمل الشبابي "ألو مرحبا".

في عام 2013 شاركت العلي في المسلسل اللبناني "جذور" للكاتبة كلوديا مرشيليان وإخراج فيليب أسمر، وجسدت فيه دور امرأة عراقية تمر بمرحلة صعبة. في العام نفسه شاركت في المسلسل الخليجي "الحرير والنار"، وهو عمل تراثي يتناول قصة حدثت قبل 100 عام.