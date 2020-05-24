أحمد مجدي يرد على السخرية من أحداث مسلسل "فرصة تانية": واقعي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رد الفنان المصري أحمد مجدي على سخرية متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، من تتابع أحداث مسلسل "فرصة تانية" الذي يشارك في بطولته إلى جانب الفنانة ياسمين صبري.

وقال مجدي في تصريح خاص لـ"فوشيا": "تابعت ردود فعل الجمهور على المسلسل، ووجدت تعليقات من البعض ترفض سير الأحداث بهذا الشكل، خاصة أن ملك وزياد توترت علاقتهما بعد الزواج، على الرغم من قصة الحب القوية التي جمعتهما والظروف التي وقفت أمامها وتغلبا عليها".

وأضاف: "من وجهة نظري أحداث المسلسل واقعية، والواقعية لا تعني أن تكون القصة منطقية، فهناك العديد من الأمور في الواقع لا تنتمي للمنطق، مثلًا غير منطقي أن يقتل رجل زوجته بسبب عدم تجهيز ملابسه أو الرد عليه بطريقة غير مناسبة، ورغم ذلك شاهدنا العديد من الجرائم التي حدثت بسبب تلك الأمور".

وتابع: "أرى علاقات عديدة في الواقع، تنهار لأسباب تافهة على الرغم من قصة الحب القوية التي تجمع أطرافها، وشخصية زياد التي ألعبها في المسلسل، تتسم بطابع الأنانية بعض الشيء، أما ملك التي تؤدي دورها ياسمين صبري فهي إنسانة عملية ولا يمكن أن تستغنى عن عملها مهما كانت الأسباب والدوافع".

وأردف: "أعتقد أن الأحداث لا يمكن وصفها باللا منطقية، ولكن يمكن القول إنها غير متوقعة، الجمهور تخيل أن القصة انتهت بالزواج السعيد بعد قصة حب عنيفة وسوف تسير الأمور على نفس النهج دون مشكلات، ولكن كما رأينا في الحلقة الأخيرة، تخطى زياد وملك الأزمات مجددًا وعادت المياه لمجاريها".

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وكانت العديد من التعليقات السلبية قد انهالت على الحلقة 29 من مسلسل "فرصة تانية"، واتهم كثيرون القصة بأنها غير منطقية خاصة أن "ملك وزياد" تحديا الظروف الصعبة حتى يكونا سويًا، وأنه غير معقول أن يدب خلاف بينهما يصل إلى طلب الطلاق، بعد الزواج بفترة قصيرة ولأسباب تافهة، من وجهة نظر المعلقين.

إلا أن الحلقة الأخيرة شهدت تجاوز ملك وزياد الأزمة بينهما، بعدما تقدم الأخير باستقالته من شركة ملك، وكشفت الأخيرة عن حملها في عيد ميلاد ابنة هبة مجدي.

مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري وأحمد مجدي وآيتن عامر ومحمود البزاوي وهبة مجدي ونهال عنبر ودياب، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل.