ماجد المهندس يحيى حفلا أون لاين فى عيد الفطر الأحد

يحيى المطرب ماجد المهندس حفلا غنائيا بدون جمهور لايف، اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر، فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ ضمن خطة المطربين فى إحياء الحفلات الأون لاين لمنع التجمعات وتنفيذا للتباعد الاجتماعي في ظل وجود فيروس كورونا المستجد. وكان المطرب ماجد المهندس طرح أحدث كليباته الغنائية بعنوان "شهد الحروف"، وهى الأغنية الذى يتعاون فيها ماجد مع الشاعر كلمات بدر بن عبد المحسن، وألحان الموسيقار طلال، ومن إخراج سعيد الماروق. ويشمل ألبوم ماجد المهندس الجديد 10 أغانى متنوعة من ضمنهم أربع أغانى من ألحان الموسيقار طلال، وإشراف خالد أبو منذر، في تعاون شعاره الطرب والأصالة على أن تطرح أول 4 أغنيات خلال الأيام القليلة القادمة ويتبعها باقي الأغاني حسب خطة طرح أعدتها الشركة المنتجة للترويج للألبوم، والأغنيات الأربعة هى "شهد الحروف" من كلمات بدر بن عبدالمحسن ، "ياللي أحبك موت" كلمات فهد بن خالد، "جفن الليل" كلمات بدربن عبدالمحسن " لحظة هواي" كلمات دايم السيف. وأكد ماجد المهندس عن امتنانه بالتعاون الأول مع الموسيقار طلال وتقديم 4 أغنيات من ألحانه، واصفاً التجربة بالرائعة، مشيراً إلى أنه وقع فى غرام الأغنية منذ اللحظة الأولى لسماع كلماتها وألحانها، من خلال سعيه الدائم لتقديم فن غنائي يناسب ذوق الجمهور، وأنه متفائل بالعمل الذي يحمل الطابع الطربي والقيمة الفنية المتميزة.

قد يهمك ايضاً:

ماجد المهندس يقبّل يد أصالة نتيجة الثناء الذي سمعه من النجمة السورية

ماجد المهندس يطرح "حلم وحقيقة" في وداع 2019