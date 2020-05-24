خالد سليم يطرح "اللي فات مات"

طرح الفنان خالد سليم، أحدث أغانيه "اللي فات مات"، عبر صفحته الرسمية بموقع "يوتيوب".

ونشر "سليم"، مقطع من الأغنية عبر حسابه بـ"إنستجرام"، وعلق عليه قائلًا: "وانسى.. انسى اللي فات.. انسى اللي فات مات، الڤيديو كليب كامل دلوقتي على يوتيوب، كل سنة وانتم طيبين".

أغنية"اللي فات مات"، تم تصويرها في العاصمة اللبنانية بيروت، الأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وميكس وماسترينج أحمد محروس.

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