سمية الخشاب تكشف حقيقة صورتها وزواجها مرة جديدة

ردت الفنانة سمية الخشاب على سؤال متابعيها على تطبيق انستغرام حول زواجها من جديد، بعد نشرها صورة لها ظهرت فيها ترتدي خاتم الزواج.

ونشرت الممثلة المصرية صورتها وهي تستخدم فيلتر طريف يشبه اطلالات الهنود، وارتدت اللون الاسود، ونسقت مع اطلالاتها مجوهرات عبارة عن خاتمي الزواج، الامر الذي اثار ضجة كبيرة بين متابعيها الذين لم يتأخروا عن سؤالها عن الامر.

وحرصت الخشاب على الرد على اسئلة وتعليقات متابعيها، نافية الامر بشكل نهائي واكدت انها لم تتزوج مرة جديدة والمسألة لا تتعدى كونه خاتم تضعه في اصبعها.

وكانت الفنانة المصرية قد أعلنت طلاقها من الفنان أحمد سعد، وأقامت ضده دعوى قضائية قبل شهرين طالبته بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجهما.

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وسلمت الخشاب أوراق وتقارير طبية لهيئة المحكمة تثبت فيها تضررها ماديا ونفسيا وقيام طليقها بضربها وتعنيفها وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف ورفضت التصالح معه في هذه القضية.

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