زوج شيماء سيف يسخر منها في الحجر المنزلي ويثير إعجاب الجمهور

نشر المنتج محمد كارتر، زوج الفنانة شيماء سيف، عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، صورة لزوجته، وهي تقلد الفنانة هند صبري، في أحد مشاهدها بفيلم "الفيل الأزرق 2"، وكُتب عليها: "لما يسألوني مراتك عاملة معاك إيه في الحجر المنزلي".

وعلق على الصورة التي نشرها كاتبًا: "للناس اللي بتسأل".

يذكر أن شيماء سيف، كانت قد احتفلت بزفافها على المنتج محمد كارتر 19 أكتوبر 2018، بحضور عدد كبير من الفنانين، منهم محمد رمضان ووفاء عامر وحماقي ودنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم وحسن الرداد والإعلامية منى الشاذلي ونجوم "مسرح مصر" وغيرهم من النجوم.

يشار إلى أن شيماء سيف شاركت في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "الزوجة 18" من بطولة حسن الرداد وناهد السباعي ‏وهيدي كرم وسلوى محمد ‏علي، أشرف على كتابته أمين جمال، تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطف ‏فكري، إنتاج ممدوح ‏شاهين‏.

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