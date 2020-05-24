مزاح بين نجيب ساويرس وتامر حسني بعد ظهوره في أغنيته الجديدة

بعد نجاح أغنية الفنان تامر حسني الجديدة "الله على مصر"، والتي أذيعت في رمضان وحققت نجاحاً كبيراً بين جمهور تامر، كتب على حسابه بـ"تويتر" يشكر كل من تعاون معه في الأغنية وساعد في نجاحها، وخص بالشكر المهندس نجيب ساويرس، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر" موجهاً الشكر لساويرس: "شكراً ليك أنت وجودك شرفني في الأغنية والمرّة الجايه دويتو بينا.. إن شاء الله".

ليرد عليه المهندس نجيب ساويرس عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مداعباً له، حيث قال تعليقاً على تدوينة "حسني": "ميرسي يا حبيبي بس يا ريت تكلمهم لى مدفعوليش ولا حاجة".

وكان تامر حسني قد طرح منتصف رمضان الجاري، أغنية "الله على مصر" ضمن حملة إعلانية لإحدى الشركات وحققت نجاحاً كبيراً، وشرك فيها مجموعة من الفنانين والمشاهير.

يذكر أن ساويرس كان قد هاجم منتقدي الفنان محمد رمضان في الفترة الأخيرة وظهر معه في الجونة مدافعاً عنه.

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