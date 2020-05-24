ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل بصورة من داخل طائرة أبو هشيمة

أثارت الفنانة الفنانة ياسمين صبري الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على "إنستغرام".

وظهرت ياسمين صبري في الصورة داخل طائرة خاصة، رجح عدد كبير أنها ملك لزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

يذكر أن ياسمين كانت الضحية الأولى لبرامج المقالب الشهير "رامز مجنون رسمي"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، وبعد عرض الحلقة بأيام شنت هجوماً شرساً على رامز جلال، بعد أن حذف بعض كلامها عن زوجها أحمد أبو هشيمة مما أظهر إجابتها على سؤال ماذا يعجبك في زوجك، لتظهر في الحلقة وهي تقول "بيضحكني"، وهو ما أغضبها.

وقالت في لقاء تلفزيوني: "عندما سألتني أروى عن أحمد أبو هشيمة هل تحبين وسامته أم جدعنته كان ردى أنا أحب فيه كل شيء وسامته وجدعنته ونجاحه فى عمله وواثق من نفسه، حتى أننى قلت سيد الرجال"، وهو ما تم حذفه من الحلقة.

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