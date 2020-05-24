وفاة غامضة لنجمة نتفليكس اليابانية بعمر 22 عاماً

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"الخليج 365" من بيروت: توفيت هانا كيمورا، وهي مصارعة يابانية محترفة ظهرت في أحدث سلسلة من برنامج "تراس هاوس" الواقعي لـ Netflix، عن عمر يناهز 22 عاما.

وأكدت ستاردوم للمصارعة، وهي المنظمة التي تنتمي إليها كيمورا، الخبر ولم يتضح سبب الوفاة بعد.

وقبل وفاتها بفترة وجيزة، أصدرت سلسلة من المنشورات المقلقة على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى أنها تعرضت للتنمر الإلكتروني.

آخر تحديث لقصتها على إنستغرام يوم الجمعة ظهرت كيمورا في صورة مع قطتها، مع تعليق مكتوب عليه "وداعا".

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وكانت كيمورا، الفائزة بجائزة الروح القتالية لستاردوم لعام 2019، أحد أعضاء فريق العمل في برنامج تلفزيون الواقع الياباني تراس هاوس، قبل أن يتم تعليقه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. ويصور العرض حياة ثلاثة رجال وثلاث نساء وهم يعيشون معاً مؤقتا في منزل.

وأثيرت مخاوف الجمعة بعد أن نشرت كيمورا، صوراً لإيذاء النفس على تويتر مع رسائل تقول: "لا أريد أن أكون إنسانة بعد الآن. أردت أن أكون محبوبة، شكراً لكم جميعاً، أنا أحبكم. إلى اللقاء".

وقالت الشبكة إن كيمورا كانت هدفاً لمئات التغريدات المتنمرة من المشجعين والنقاد بشكل يومي.

وبعد انتشار خبر وفاتها، تحدث المعجبون وشخصيات في صناعة الترفيه عن البلطجة الإلكترونية وتأثيرها على الصحة العقلية.