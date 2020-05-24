Warner Bros تكشف عن الإعلان الترويجي لفيلمها الجديد Tenet

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"الخليج 365" من بيروت: كشفت شركة Warner Bros عن الإعلان الترويجي لفيلمها الجديد Tenet من إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان وبطولة وبرت باتينسون، الذي من المقرر له أن يصل دور العرض في 17 يوليو المقبل.

يذكر أن تكلفة العمل وصلت تكلفته إلى 200 مليون دولار أميركي ويشارك في بطولته بجانب باتينسون كل من آرون تايلور جونسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابي.

وصرح نولان:"عندما تمر هذه الأزمة، فإن الحاجة إلى المشاركة البشرية الجماعية، والحاجة إلى العيش والحب والضحك والبكاء معًا من جديد، ستكون أقوى من أي وقت مضى، كما أن الأفلام ستقوم بتعزيز الاتصال المباشر بين العالم، بعد هذا الانقطاع الذي لا نعلم إلى أي مدى سيطول، كما يساهم بالمليارات في رفع لاقتصاد، نحن لا ندين بها فقط إلى 150 ألف عامل في هذه الصناعة الأميركية، ولكننا مدينون لأنفسنا، حيث أننا نحتاج إلى ما يمكن أن تقدمه لنا الأفلام".