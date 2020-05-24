"الخليج 365" من بيروت: نفت جيجي، شقيقة الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، ما جاء في تصريحات فوزي خلال مشاركته في حلقة من برنامج شيخ الحارة والجريئة الذي تقدمه المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، بان الفنانة الراحلة توفيت بسبب إدمانها على المهدئات.
وطالبته بتحري الدقة في تصريحاته، مؤكدة أن شقيقتها جرى قتلها، وإلقاء جثتها من شرفة منزلها في بريطانيا.
وأكدت جيجي أن صديقة سعاد التي كانت تعيش معها في بريطانيا أكدت أن دماء السندريلا كانت موجودة على المخدة.
كما قالت إن عملية الغسل كشفت عن وجود آثار طعنة في الرأس، وكسور في الساقين والذراعين، وتهتك في الجمجمة.
كانت هذه تفاصيل خبر شقيقة سعاد حسني تكذب رواية مفيد فوزي حول وفاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.