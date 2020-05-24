شقيقة سعاد حسني تكذب رواية مفيد فوزي حول وفاتها

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"الخليج 365" من بيروت: نفت جيجي، شقيقة الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، ما جاء في تصريحات فوزي خلال مشاركته في حلقة من برنامج شيخ الحارة والجريئة الذي تقدمه المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، بان الفنانة الراحلة توفيت بسبب إدمانها على المهدئات.

وطالبته بتحري الدقة في تصريحاته، مؤكدة أن شقيقتها جرى قتلها، وإلقاء جثتها من شرفة منزلها في بريطانيا.

وأكدت جيجي أن صديقة سعاد التي كانت تعيش معها في بريطانيا أكدت أن دماء السندريلا كانت موجودة على المخدة.

كما قالت إن عملية الغسل كشفت عن وجود آثار طعنة في الرأس، وكسور في الساقين والذراعين، وتهتك في الجمجمة.