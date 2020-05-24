أصالة تعلق عن مشاركتها فى الاختيار: تشرفت بختام هذا العمل العظيم

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"الخليج 365" من بيروت: أعربت الفنانة السورية أصالة نصري عن سعادتها لمشاركتها فى مسلسل "الاختيار" من خلال الأغنية التي غنتها في الحلقة الأخيرة من العمل.

حيث قامت بنشر فيديو الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، وعلقت على الفيديو قائلة: "تشرّفت اليوم وكثيراً سَعدتّ.. باختيار صوتي ليكون في ختام هذا العمل العظيم.. الّذي يجسّد تفاصيل حياة الأبطال العِظام.. وقدّ كان لجميع الحكايا أكبر أثرٍ في وجداننا.. فكمّ هي غالية حياة شباب مثل الورد ذهبت لكي ينعم باقي البشر بالأمان.. حياتهم كانت فداء لحياتنا.. وفي كلّ رجل منهم آلاف الرّجال.. لأنّ هذا الشّرف لايناله إلّا أحبّاء الله".

وحقق المسلسل نجاحاً جماهيرياً ونقدياً كبيراً في مصر وخارجها، خاصة أن العمل تناول قصة حياة أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة في شمال سيناء الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي.