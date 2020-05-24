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"الخليج 365" من بيروت: أعربت الفنانة السورية أصالة نصري عن سعادتها لمشاركتها فى مسلسل "الاختيار" من خلال الأغنية التي غنتها في الحلقة الأخيرة من العمل.
حيث قامت بنشر فيديو الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، وعلقت على الفيديو قائلة: "تشرّفت اليوم وكثيراً سَعدتّ.. باختيار صوتي ليكون في ختام هذا العمل العظيم.. الّذي يجسّد تفاصيل حياة الأبطال العِظام.. وقدّ كان لجميع الحكايا أكبر أثرٍ في وجداننا.. فكمّ هي غالية حياة شباب مثل الورد ذهبت لكي ينعم باقي البشر بالأمان.. حياتهم كانت فداء لحياتنا.. وفي كلّ رجل منهم آلاف الرّجال.. لأنّ هذا الشّرف لايناله إلّا أحبّاء الله".
وحقق المسلسل نجاحاً جماهيرياً ونقدياً كبيراً في مصر وخارجها، خاصة أن العمل تناول قصة حياة أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة في شمال سيناء الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي.
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تعلق عن مشاركتها فى الاختيار: تشرفت بختام هذا العمل العظيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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