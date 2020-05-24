ماجد المهندس يحيى حفلاً على الإنترنت بمناسبة عيد الفطر

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"الخليج 365" من بيروت: يحيي الفنان العراقي ماجد المهندس حفلاً غنائياً مباشراص على الإنترنت بدون جمهور، اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر، فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.
وكان المهندس قد طرح أحدث كليباته الغنائية بعنوان "شهد الحروف"، في شمهر مارس الماضي، وهي الأغنية التي يتعاون فيها مع الشاعر بدر بن عبد المحسن، والملحن طلال، ومن إخراج سعيد الماروق.
ويشمل ألبومه الجديد 10 أغاني متنوعة من ضمنهم أربع أغاني من ألحان الموسيقار طلال، وإشراف خالد أبو منذر.
على أن تطرح أول 4 أغنيات خلال الأيام القليلة القادمة ويتبعها باقي الأغاني حسب خطة طرح أعدتها الشركة المنتجة للترويج للألبوم، والأغنيات الأربعة هي "شهد الحروف" من كلمات بدر بن عبدالمحسن ، "ياللي أحبك موت" كلمات فهد بن خالد، "جفن الليل" كلمات بدربن عبدالمحسن " لحظة هواي" كلمات دايم السيف.
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