شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دايما دموع.. إيه أكتر مشهد عيطت فيه بسبب مسلسلات رمضان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - امتلأت مسلسلات رمضان هذا العام بمشاهد الدراما والحزن التى تفاعل معها المشاهدين، وكان لمسلسل البرنس للنجم محمد رمضان نصيب الأسد من مشاهد الدراما والحزن والبكاء، فضلا عن مسلسل خيانة عهد الذى تألقت فيه الفنانة الكبيرة يسرا بمشاهد الحزن بعد وفاة ابنها الوحيد على يد شقيقتها فرح.

وانضمت إلى القائمة أيضا الفنانة ياسمين عبد العزيز بمشهد انهيارها بعد قرار زوجها لها بالانفصال عنها، ولمشاهد باقى افضل مشاهد الدموع والبكاء في دراما رمضان شاهد الفيديو التالى:

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