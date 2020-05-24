فيديو .. سر خاتم سمية الخشاب .. هل زواج جديد أم شائعات سوشيال ميديا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الجدل مجددا حول الفنانة سمية الخشاب والسبب ليس دورًا فى فيلم أو مسلسل، إنما نشرها لصورة خاتم زواج عبر انستجرام تظهر فيها مرتدية "خاتم" مما أثار تساؤلات!
لكن الفنانة ردت"ما اتجوزتش والله مجرد خاتم عادى ياجماعة" إذا لماذا ذهبت تكهنات الجمهور بعيدًا؟!
لمعرفة الإجابة شاهد الفيديو التالى
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