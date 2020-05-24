شكرا لقرائتكم خبر عن فخورة بوالدها.. تعرف على رسالة ملك ابنة أحمد زاهر بعد نجاحه فى "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت ملك أحمد زاهر، نجله النجم أحمد زاهر، على توجيه رسالة له، بعد نجاح شخصيته في مسلسل البرنس، التي جسدها بإتقان شديد مع النجم محمد رمضان، وحصدا نجاح كبير في السباق الرمضاني.

ونشرت نجله النجم أحمد زاهر، مجموعة صور من شخصية والدها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتبت "أنا فخورة بكل معني الكلمة، أنا طول عمرى شايفاك أعظم ممثل بس بجد كل مرة أقول خلاص كده جبت أخرك فالتمثيل من كتر حلاوة كل دور تقوم تبهرني أكتر وأكتر، أنت موهبة مش بتخلص ولا هتخلص وأنا فخورة بيك وبتعلم منك وهفضل أتعلم منك، أنت تستاهل كل النجاح ده وأكتر كمان.. علي قد التعب اللي تعبتوا والمذاكرة والاجتهاد أنا بجد بحبك أوى وفخورة بيك أوى أوى، ألف ألف ألف مبروك عليك فتحي ونجاحه، بحبك يا زيزو".

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وسرعان ما حرص أحمد زاهر، على الرد في التعليقات على نجلته، قائلاً "حبيبة قلبي وأول فرحتي وأجمل وأحن بنوته في الدنيا ربنا يخليكي ليا.. أنا اللي فخور بيكي يا أغلي بنوته عندي في الدنيا ومستنيكي ترجعي وتكسرى الدنيا تاني يا موهوبة أوى.. بحبك يا لوكتى".



تعليق احمد زاهر

ودارت أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.