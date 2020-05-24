شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يعلن عن برنامجي "صنع في البيت" و" من يكون ".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رئيس الهئية العامة للترفيه المستشار تركي آل شيخ، اليوم الأحد، عن تفاصيل برنامج " صنع في البيت" والذي من شأنه عرض المواهب التي اكتشفها الأفراد في أنفسهم خلال فترة الحجر الصحي من عزف، وطبخ، رسم، وغيرها، وكتب آل شيخ، "أفراد العائلة وأنتم متجمعين في العيد عملنا لكم برنامج مسابقات راح يكسر الدنيا اسمه مين يكون ، خلوكم قريبين باقي عندنا فعاليات ومفاجآت بإذن الله تسعدكم وتفرحكم في بيوتكم". وتابع : " كل شباب وبنات وطني الغاليين اللي طلعوا مواهبهم وقدراتهم في فترة الحجر الصحي برنامج صنع في البيت منكم ولكم شاركوا فيه وارسلوا مقاطعكم تنعرض لكل الناس وفالكم الجوائز وعيدنا فيكم بخير " . وأضاف، متحمس كثير للعرض اللي راح يقدمه بطل العالم في الخدع الورقية SHIN LIM توقعاتي راح يكسر الدنيا خصوصاً بيعلمنا أسرار بعض الخدع ، البث متاح للجميع على تويتر ويوتيوب ومنصة عيشها يوم 25 مايو". Advertisements وكان هناك تحدى فى مباراة خيرية فى لعبة البلاى ستيشن بين المستشار تركى آل الشيخ وسعةد آل سويلم رئيس نادى النصر السابق ، حيث جمع تركى آل الشيخ 6 ملايين ريال لصالح إحدى المراكز الخيرية لمواجهة فيروس كورونا. وكان قد أعلن عدد من نجوم كرة القدم العالميين، دعمهم للمستشار تركى آل الشيخ ومالك نادى ألميريا الإسباني، فى مباراة تحدى البلاي ستيشن، وقدموا عددا من مقاطع الفيديوهات لدعم وتشجيع تركى، وأبرزهم ميسى، وروبرتو كارلوس، وعدد من نجوم العالميين كما ساند نجوم الفن عبر موقع التواصل الأجتماعى "تويتر"، المستشار تركى آل الشيخ بين فريقي ألميريا وفريق النصر، حيث قدم النجوم محمد هنيدى الدعم والتشجيع للمستشار قائلاً: محتاج مدرب يا أبو ناصر ، أنا حاضر، كما دعم النجم عمرو دياب المستشار تركى آل الشيخ قائلاً: ماتش جامد شد حيلك ودايماً سباق بالخير، كما شجع النجم محمد حماقى ، تركى آل الشيخ قائلاً عبر صفحته فى تويتر : دايماً سباق بالخير يا أبو ناصر، أما بالنسبة للمبارة أنت لعيب كبير وأنا شوفت بنفسى، وبشجع ألميريا.

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