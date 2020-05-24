شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة كرارة لأصالة بعد مشاركتها فى "الاختيار": وجود فنانة عظيمة زيك فى أى عمل شرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النجم أمير كرارة، بالمطربة السورية أصالة نصرى، واصفا إياها بـ"الفنانة العظيمة"، مؤكدا أن وجودها فى أى عمل فنى شرف وإضافة له، وذلك ردا على تصريحات أصالة، التى عبرت فيها عن سعادتها لمشاركتها فى مسلسل "الاختيار" من خلال الأغنية التى غنتها فى الحلقة الأخيرة من أحداث المسلسل، الذى حقق نجاحا فنيا وجماهيريا كبيرا.

وقال كرارة ردا على كلام أصالة، عبر حسابه على تويتر "وجود فنانة عظيمة زيك فى أى عمل.. شرف وإضافة ليه"، حيث أعربت النجمة أصالة عن سعادتها لمشاركتها فى مسلسل "الاختيار" من خلال الأغنية التى غنتها فى الحلقة الأخيرة من العمل، حيث قامت بنشر فيديو الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وعلقت على الفيديو قائلة: "تشرّفت اليوم وكثيراً سَعدتّ.. باختيار صوتي ليكون في ختام هذا العمل العظيم.. الّذي يجسّد تفاصيل حياة الأبطال العِظام.. وقدّ كان لجميع الحكايا أكبر أثرٍ في وجداننا.. فكمّ هي غالية حياة شباب مثل الورد ذهبت لكي ينعم باقي البشر بالأمان.. حياتهم كانت فداء لحياتنا.. وفي كلّ رجل منهم آلاف الرّجال.. لأنّ هذا الشّرف لايناله إلّا أحبّاء الله".

Advertisements





واختتمت الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى عرض على شاشة on حصريا، أحداثها بمشهد مؤثر للغاية، حيث أخذ المقدم أحمد منسى أسطورة الصاعقة ابنه حمزاوى الصغير للمقابر بطريقة الفلاش باك، ليقرأ الفاتحة للشهيد البطل إبراهيم الرفاعى، ثم شرح له أن الله عز وجل يقرر مواعيد الأموات، ولكن يعطى درجات للموتى، هناك من ينال الموت ويظل الناس تتذكره ويترحمون عليه، وهناك من يموت ولا تتذكره الناس ويبغضونه، وعند ختام كلام منسى ظهر صوت النجمة أصالة بقصيدة "سلام لمن يجوب السماء" لتختتم الحلقة أحداثها بمشهد يبكى الجميع.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

وتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.